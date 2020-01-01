Опора стола "Трапеция" (усиленная)

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Опора стола "Трапеция" (усиленная) Hot
  • Опора стола "Трапеция" (усиленная)
  • Образцы порошковой окраски
  • Регулируемые опоры устанавливаются опционально.
    • Наличие товара: В наличии

    Массивная опора для стола в форме трапеции. Эта мебельная опора изготавливается из профильной трубы и металлической полосы. Цена указана за одну опору.

    Подробное описание >>

    Выбирайте ниже, размер и цвет окраски и цена Вашей модификации рассчитается автоматически.
    Регулируемые опоры:
    Цвет опор (подстолья):
    Цена: 

    4 400 рублей

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    Массивные стальные опоры для стола в форме трапеции. Подойдут для изготовления стола в скандинавском стиле. Всё что Вам остается, это прикрепить к ним столешницу из деревянного щита или деревянного слэба. Подходят для комплектации - обеденных и письменных столов и т.п. Ножки сделаны из профильной трубы (80мм х 40мм) и металлической полосы (80мм).

    Габаритные размеры - (Ш. по основанию)45см/(Ш. по верху)60см х (В)71см - для обеденных и рабочих столов
    Сечение профильной трубы - 80мм х 40мм
    Ширина полосы - 80мм.
    Опционально комплектуется регулируемыми опорами с диапазоном регулировки высоты до 1,5см.

    Если эти опоры для стола, не подходят Вам по размеру, напишите нам свои пожелания и мы изготовим по индивидуальному заказу для Вас металлические ножки или подстолье.
    Ножки поставляются, как без окраски, так и окрашенные порошковой краской. В стандартном исполнении, мы предлагаем ножки белого, чёрного и серебристо-серого цветов. Но под заказ возможна окраска в другие цвета - более подробно об этом можно уточнить по нашим телефонам или через электронную почту.

    Если Вы находитесь в другом городе, но хотите купить эти опоры для стола в стиле Лофт, мы без проблем организуем доставку одной из транспортных компаний. Доставка возможна как до терминала транспортной компании, так и до Вашего адреса.

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