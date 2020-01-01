Опора стола - "Шеврон"

Доставка крупногабаритных

заказов по Москве (в пределах МКАД) осуществляется грузовым автотранспортом на Ваш адрес, в рабочее время (с 12.00 до 19.00). По предварительной договоренности, возможна доставка в другое время и по выходным дням.

Доставка до квартиры/офиса осуществляется при наличии грузового лифта. При отсутствии грузового лифта или если подъем заказа на грузовом лифте не возможен, стоимость доставки обсуждается с менеджером.