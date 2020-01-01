Опора стола - "Шеврон"

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Опора стола - "Шеврон"
  • Металлические опоры стола Шеврон
  • Образцы порошковой окраски
  • Размеры опоры стола "Шеврон".
  • Ножки "Шеврон"
  • Ножки "Шеврон"
  • Ножки "Шеврон"
  • Ножки "Шеврон"
  • Опоры стола из металлической трубы Шеврон
    • Наличие товара: В наличии

    Опоры стола в индустриальном стиле - лаконичные и надёжные. Эти опоры изготовлены из металлической профильной трубы 60х30мм. Цена указана за одну штуку.

    Подробное описание >>

    Выбирайте ниже, размер и цвет окраски и цена Вашей модификации рассчитается автоматически.
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    Цена: 

    5 200 рублей

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    Хотите мощные, массивные и надёжные опоры для Вашего стола? 
    Тогда это как раз подходящий вариант. Конструкция собрана из металлической профильной трубы и способна выдержать сотни килограмм. Угловая конструкция ножек выдерживает массивную столешницу из дубовых досок или массивный слэб.


    Габаритные размеры: (Ш)60см х (В)71см.
    Материал опор (подстолья) - профильная труба 60х30мм.
    Если Вам не подходит этот размер, то возможно изготовление опор для стола под заказ, по Вашим размерам.
     
    В верхней перекладине, уже подготовлены отверстия, для крепления столешницы. Опоры поставляются, как без окраски, так и окрашенные порошковой краской. В стандартном исполнении, мы предлагаем окраску в белый, чёрный и серебристо-серый цвет - краска на Ваш выбор, глянцевая или матовая. Также возможно изготовление под заказ в другие цвета и по другим размерам. Более подробно об этом можно уточнить по нашим телефонам или через электронную почту.

    Если Вы находитесь в другом городе, но хотите купить эти опоры для стола в стиле Лофт, мы без проблем организуем доставку одной из транспортных компаний. Доставка возможна как до терминала транспортной компании, так и до Вашего адреса.

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