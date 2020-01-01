Опора стола - "Шеврон"
Опоры стола в индустриальном стиле - лаконичные и надёжные. Эти опоры изготовлены из металлической профильной трубы 60х30мм. Цена указана за одну штуку.
Тогда это как раз подходящий вариант. Конструкция собрана из металлической профильной трубы и способна выдержать сотни килограмм. Угловая конструкция ножек выдерживает массивную столешницу из дубовых досок или массивный слэб.
Габаритные размеры: (Ш)60см х (В)71см.
Материал опор (подстолья) - профильная труба 60х30мм.
Если Вам не подходит этот размер, то возможно изготовление опор для стола под заказ, по Вашим размерам.
Если Вы находитесь в другом городе, но хотите купить эти опоры для стола в стиле Лофт, мы без проблем организуем доставку одной из транспортных компаний. Доставка возможна как до терминала транспортной компании, так и до Вашего адреса.
Вариант 1: Самовывоз
Приезжайте в наш офис и забирайте Ваш заказ после подтверждения его готовности.
Наш адрес:
г.Москва, ст.м. "Электрозаводская",
ул. Электрозаводская, д.21,
проходная №3 "Мраморная".
Самовывоз малогабаритных заказов:
с 10.30 до 17.30 по будням
После 17.30 Вы так же можете забрать свой заказ, но по предварительной договоренности
Самовывоз крупногабаритных заказов:
с 10.30 до 16.30 по будням
Вариант 2: Курьером по Москве (легковым автотранспортом)
Доставка до квартиры/офиса осуществляется при наличии грузового лифта. При отсутствии грузового лифта или если подъем заказа на грузовом лифте не возможен, стоимость доставки обсуждается с менеджером.
до квартиры/офисаСтоимость доставки: 2 000 рублей
до подъездаСтоимость доставки: 1 400 рублей
Вариант 3: Курьером по М.О. (легковым автотранспортом)
Доставка до квартиры/офиса осуществляется при наличии грузового лифта. При отсутствии грузового лифта или если подъем заказа на грузовом лифте не возможен, стоимость доставки обсуждается с менеджером.
до квартиры/офисаСтоимость доставки: 2 500 рублей
до подъездаСтоимость доставки: 1 900 рублей
Вариант 4: Курьером по Москве (грузовым автотранспортом)
Доставка до квартиры/офиса осуществляется при наличии грузового лифта. При отсутствии грузового лифта или если подъем заказа на грузовом лифте не возможен, стоимость доставки обсуждается с менеджером.
до квартиры/офисаСтоимость доставки: 4 000 рублей
до подъездаСтоимость доставки: 2 500 рублей
Вариант 5: Курьером по М.О. (грузовым автотранспортом)
Доставка крупногабаритных заказов по Московской области (за пределами МКАД до 5 км.) осуществляется грузовым автотранспортом на Ваш адрес, в рабочее время (с 12.00 до 19.00). По предварительной договоренности, возможна доставка в другое время и по выходным дням. Стоимость доставки далее 5 км. от МКАД обсуждается с менеджером.
Доставка до квартиры/офиса осуществляется при наличии грузового лифта. При отсутствии грузового лифта или если подъем заказа на грузовом лифте не возможен, стоимость доставки обсуждается с менеджером.
до квартиры/офисаСтоимость доставки: 4 800 рублей
до подъездаСтоимость доставки: 3 300 рублей
Вариант 6: Транспортной компанией по России (оплата при получении по тарифу ТК)
Доставка осуществляется транспортной компанией до терминала или на Ваш адрес, в рабочее время (с 10.00 до 18.00). Доставка Вашего заказа по России, как правило, занимает не более пяти рабочих дней. Стоимость доставки оценивается на основании действующего прейскуранта транспортной компании, на момент отправки. Оплату за услуги по доставке заказа, Вы оплачиваете, при получении отправления.Стоимость доставки: 0 рублей